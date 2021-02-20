ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يخوض غدا تدريبا صباحيًا بالعاصمة السنغالية داكار

السبت 20/فبراير/2021 - 07:10 م
الزمالك
الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي- ملك موسي
يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مرانه غدا الأحد على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة  بالعاصمة السنغالية داكار. 

ونجح حمادة الدالي إداري الفريق المتواجد حاليا في السنغال في توفير الملعب بناء على رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

  ويخوض الفريق مرانه الأساسي يوم الاثنين على ملعب لا ديور الذي يستضيف مواجهة تونجيث السنغالي في نفس موعد المباراة وهو السادسة بتوقيت القاهرة ، الرابعة بتوقيت السنغال. 

ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‏
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزمالك يختتم استعداداته لإنبي غدا

باتشيكو يلقي محاضرة أخيرة على لاعبي الزمالك قبل مواجهة الجونة

قرار جديد من باتشيكو قبل سفر بعثة الزمالك إلى السنغال

طلب خاص لأشرف قاسم من قنصل مصر في السنغال

قرار جديد من باتشيكو قبل السفر إلى السنغال

تعرف على برنامج الزمالك قبل السفر إلى السنغال

ترشيحاتنا

من مصر للكويت.. فتح باب حجز تذاكر الرحلات المباشرة بداية من غد

دفاعات آلانيا سبور تحرم مصطفى محمد من تسجيل هدف

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

تسبب سرطان القولون.. دراسة تحذر من تناول القهوة في هذا الوقت

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

Advertisements

الدوري التركي.. موعد مباراة جالاتا سراي ضد ألانيا سبور والقنوات الناقلة

الرد سيكون قاسيا.. جماهير المريخ السوداني تهاجم نجم الأهلي السابق

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

لاعب جالطة سراي السابق: أتمنى تصعيدي للفريق الأول بالزمالك.. أحلم باللعب في برشلونة.. وجيلنا مهتم بالسوشيال ميديا (حوار)

وزير الرياضة ينهي الجدل: أزمة الحجز على أرصدة الزمالك في طريقها إلى الحل

لإنقاذ الفريق.. جماهير ليفربول تنتظر وفاء محمد صلاح بوعده أمام إيفرتون

هداف الدوري العراقي يكشف لـ صدى البلد حقيقة اقترابه من الأهلي

أخبار الرياضة| حسم الجدل بشأن الحجز على أرصدة الزمالك.. إصابة مروان محسن.. حقيقة اقتراب هداف الدوري العراقي من الأهلي

الزمالك يكشف سبب استبعاده حازم إمام من بعثة السنغال

انفراجة للجزائر وغموض بالمغرب.. كاف يدرس حلول أزمة مباريات دورى الأبطال

لا يشبع.. نجم ليفربول: فوجئت بتصرف محمد صلاح أمام لايبزيج

بطل العالم يسقط في الدوري الألماني أمام فرانكفورت بثنائية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبراء يحددون أسباب تمحور فيروس كورونا

غنية بالفيتامينات.. طريقة عمل كبدة فراخ بالبصل

فعال ضد العدوى.. كيف يحمي الزنك من نزلات البرد