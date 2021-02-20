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تعليم

تكريم أبناء المعلمين المتفوقين بملوي .. صور

السبت 20/فبراير/2021 - 07:49 م
صدى البلد
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محمد صبري
كرمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي برئاسة أحمد محمد أحمد، رئيس النقابة، و ايمن عطا أمين النقابة و سلامة صدقى الكاشف، أمين الصندوق، أبناء المعلمين أوائل الشهادات العامة  ( الإعدادية والثانوية )، وذلك  بحضور محمد عبد السميع مدير إدارة ملوى التعليمية و محمد عزت مهدي وكيل إدارة ملوى التعليمية ، ورعاية  خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأكد نقيب المعلمين بملوي، ضرورة الترابط والتناغم ما بين الأسرة والمدرسة لتحقيق مخرجات تربوية هادفة ومحققة للآمال والتطلعات. 

وقال سلامة صدقي الكاشف ، أمين صندوق النقابة، إن تكريم أبناء المعلمين أوائل الشهادات العامة يأتي تشجيعا لهم وحافزا لاستمرار تفوقهم، وأيضا يأتي كلمسة وفاء للمعلمين الذين يتفانون في عملهم وتربية أبنائهم.

 وأكد عمرو عبد الرحمن، مسئول الإعلام بنقابة المعلمين بملوى، أن التكريم تم من خلال إتباع الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين المكرمين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية في ظل فيروس كورونا.

تكريم أبناء المعلمين المتفوقين بملوي .. صور
تكريم أبناء المعلمين المتفوقين بملوي .. صور
تكريم أبناء المعلمين المتفوقين بملوي .. صور
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