رسميا.. محافظ جنوب سيناء يعلن عودة السياحة الروسية لشرم الشيخ





وأضاف فودة خلال مداخلة مع برنامج "مانشيت" المذاع عبر "أكسترا نيوز"، تقديم رانيا هاشم، أن سائحى أستونيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، كزاخستان، موجودين بالفعل فى المحافظة.





وتابع محافظ جنوب سيناء: أنه بالنسبة لسائحي روسيا فالمحافظة استقبلت وفد سياحى أول الشهر الحالى، لافتا إلى أن هناك تسهيرات تقدمها وزارتى السياحة والطيران لتشجيع السائحين.





وأكد خالد فودة، أنه يستبشر خيرا بعد زيارة الوفد الروسي، لافتا إلى أنه قام بمقابلته آخر يوم خلال تواجدهم.





وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جار الاستعداد للاحتفال باليوم القومي للمحافظة والموافق لاسترداد طابا ، معقبا:"هنروح ونرفع الأعلام المصرية".





قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة جاهزة لاستقبال السائحين من مختلف دول العالم.