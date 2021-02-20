رئيس الشهر العقاري: لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه.. فيديو

قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن كل من لديه عقد بيع ابتدائي ، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم ، لتسجيل هذا العقد.





وأضاف جمال ياقوت ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "إذا انتهت مدة الشهر المحدد ، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي ، إلى رقم نهائي".





وتابع جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء ، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات ، التوجه إلى الحي التابع له العقار ، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".





وأكمل جمال ياقوت:" لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، و2000 جنيه لأي وحدة سكنية أكبر من 300 متر".



