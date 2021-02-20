مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصل إيران

وصل مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافييل جروسي إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث أزمة تفتيش المنشآت النووية.





وفي وقت سابق قال جروسي إنه سيسافر إلى طهران "للقاء كبار المسئولين الإيرانيين من أجل إيجاد حل مقبول للطرفين يتفق مع القانون الإيراني، ولكي تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنشطة التحقق الضرورية في إيران.. على أمل النجاح الذي يفيد الجميع".





كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين بإيران ماطلت السلطات في تفتيشهما، وفقا لوكالة "رويترز".





وذكرت أنه من المتوقع أن يصدر تقريرا حول إيران يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية في ذلك الملف والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.





وأكد 7 دبلوماسيون أن الوكالة الدولية ستصدر تقريرا لاذع لتوبيخ إيران لفشلها في تفسير العثور على كميات اليورانيوم في موقعين غير معلنين.



