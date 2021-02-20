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حوادث

مصرع وإصابة عروسين ثاني أيام زفافهما في بني سويف

السبت 20/فبراير/2021 - 08:09 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمد عبدالحليم
لقيت عروس ، مصرعها، إثر إصابتها باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسد الكربون المنبعث من سخان المنزل، عقب يوم فقط من زواجها أمس في قرية "ابشنا " التابعة لمركز بنى سويف  بينما أصيب عريسها المدرس باختناق وتم نقله الى مستشفى ببنى سويف .

تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف ، إخطارًا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف بالعثور على جثة "هناء . م." 35 سنة داخل حمام منزلها في قرية "ابشنا " التابعة لمركز بنى سويف وبجوارها عريسها عبدالله .ا مدرس لغة فرنسية ملقي علي الأرض. 
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وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفاة عروس جديدة، وكان حفل زفافها أمس ، فيما لقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز "أول أكسيد الكربون" ما تسبب في وفاتها في الحال . 

فيما أصيب زوجها باختناق وتم نقله الى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي ، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار طارق جلال ،المحامى العام لنيابات بنى سويف ، وتم نقل العريس الى المستشفى داخل غرفة العناية المركزية. 

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