مصرع وإصابة عروسين ثاني أيام زفافهما في بني سويف

لقيت عروس ، مصرعها، إثر إصابتها باختناق نتيجة استنشاق غاز أول أكسد الكربون المنبعث من سخان المنزل، عقب يوم فقط من زواجها أمس في قرية " ابشنا " التابعة لمركز بنى سويف بينما أصيب عريسها المدرس باختناق وتم نقله الى مستشفى ببنى سويف .





تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بنى سويف ، إخطارًا من المقدم اشرف الخولى رئيس مباحث مركز بنى سويف بالعثور على جثة "هناء . م." 35 سنة داخل حمام منزلها في قرية "ابشنا " التابعة لمركز بنى سويف وبجوارها عريسها عبدالله .ا مدرس لغة فرنسية ملقي علي الأرض.

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وتبين من التحريات الأولية، أن المتوفاة عروس جديدة، وكان حفل زفافها أمس ، فيما لقيت مصرعها متأثرةً بحالة اختناق أصابتها حال تشغيل السخان، عندما استنشقت غاز "أول أكسيد الكربون" ما تسبب في وفاتها في الحال .





فيما أصيب زوجها باختناق وتم نقله الى المستشفى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي ، تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار طارق جلال ،المحامى العام لنيابات بنى سويف ، وتم نقل العريس الى المستشفى داخل غرفة العناية المركزية.



