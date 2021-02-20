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تعليم

محافظ بني سويف يتابع استعدادات التربية والتعليم لعقد امتحانات الفصل الأول

السبت 20/فبراير/2021 - 07:17 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم ،خطة استعدادات المديرية الخاصة لعقد امتحانات النصف الأول من العام الدراسي الحالي 2020 /2021.

جاء ذلك بناء على خريطة المرحلة المقبلة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص عقد الامتحانات . 

وأوضحت سهام يوسف وكيل  الوزارة أنه  تم عقد اجتماعا بحضور مديرى الإدارات التعليمية وموجهى عموم المواد ،ومديري الإدارات المعنية بالمديرية،لمراجعة استعدادت المديريات لعقد الامتحانات،والذي تناول التأكيد على الالتزام بالقرارات الصادرة من الوزارة بشأن التعليمات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل من الرابع الإبتدائى وحتى الثانى الإعدادى،والتعليمات الصادرة بالكتاب الدورى، وآلية امتحانات الفصل الدراسى الأول والخاص بالتعليم الفنى، والصفين الأول والثانى الثانوى. 

وأوضحت وكيل  الوزارة أن نظام الاختبارات لصفوف النقل من  الرابع  الابتدائي حتى الثاني الإعدادي ، سيكون امتحان ورقى مجمع  في جميع المواد في يوم واحد( 28 فبراير للرابع الابتدائي، 1 مارس للصف الخامس، 2 مارس للصف السادس، 3 مارس للأول الإعدادي ، 4 مارس للثاني الإعدادي)،فيما تقرر عقد اختبارات أخر شهور (مارس،أبريل، مايو) بنفس الأسلوب والطريقة السابقة وهو ما يعادل امتحان الفصل الدراسي الثاني. 
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في حين يتم تأجيل امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لأخر العام ، وبالنسبة للشهادة الإعدادية ،سيتم عقد الامتحانات 7 مارس " امتحان متعدد التخصصات" في المواد الأساسية ، ويشترط اجتيازه ، ولاتضاف درجات امتحان الفصل الدراسي الأول إلى المجموع الكلي في نهاية العام،ويشترط حصول الطالب على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية و25% فأكثر في كل مادة ، ولو لم يتحقق هذان الشرطان ، فعلى الطالب أن يتقدم لامتحان تكميلى ، ويعد هذا الامتحان  شرط أساسي للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

 وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم،وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات،وضمانا لحسن سير العملية الإمتحانية،مع المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها  استعدادًا  لأعمال امتحانات 2020/2021 ،وضرورة وضع جدول الامتحانات فى مكان ظاهر  وواضح لجميع التلاميذ.

 كما أشارت وكيل وزارة إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية،بجانب غرف العمليات الفرعية  بكل إدارة تعليمية،لمتابعة أعمال الامتحانات وحل المشكلات حال حدوثها، وموافاة المديرية بأية واقعة على الفور،منوهة عن مناقشة موجهى عموم المواد الصورة النهائية لورقة الامتحان وكيفية توزيع الدرجات، ووضع الأسئلة بحيث تشمل أجزاء المنهج مع مراعاة الوزن النسبى للورقة الامتحانية،فضلا عن التأكيد على حضور مدير التعليم الفني وواضعى الاختبارات للدبلومات الفنية  البرنامج التدريبي من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين يومي 21 و22 فبرايرا الجاري  عن طريق قاعات الفيديو كونفرانس بالإدارات التعليمية. 

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