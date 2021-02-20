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مجلس الجامعات يشرح نظام "الهجين" ويكشف عدد أيام حضور الطلبة..فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 09:40 م
المجلس الأعلى للجامعات
المجلس الأعلى للجامعات
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داليا أحمد

قال عادل عبد الغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إنه سيتم استئناف الدراسة يوم 27 من الشهر الجارى بجانب اسئناف الإمتحانات المؤجلة من التيرم الاول مع الالتزام بكافة الإجراءات الإحترازية.

 

وأوضح عادل عبد الغفار، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم " مع الإعلامى محمد شردى، أن المجلس الأعلى للجامعات قرر تحديد 3 إلى 4 أيام للكليات العلمية ويومين  للكليات النظرية مع ضرورة إلتزام أى طالب بالجلوس فى المنزل إذا ظهر عليه أى أعراض للكورونا أو اشتباه بها وسيتم توفير كل المحاضرات أونلاين .

 

كما تابع عادل عبدالغفار ، أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على كل الكليات والمعاهد بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية من أول دخول الطالب من باب الكلية وحتى القاعات ونظافتها والمرور الفورى، موضحًا أنه  سيتم تقديم تقارير يومية رسمية للمجلس بذلك.

 

وأشار عادل عبدالغفار، إلى أن النظام الهجين هو الجمع بين أسلوبين فى التعليم وهو الطالب وجه لوجه مع الدكتور والجزء الاخر هى محاضرات تقدم عبر الانترنت من خلال إتاحة المادة العلمية والصور والفيديوهات ، متابعًا أن الهدف من ذلك تقليل حجم الوقت الذى يقضيه  الطالب فى الجامعة.

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