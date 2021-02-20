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فن

بـ شورت.. الراقصة جوهرة تبرز أنوثتها في أحدث ظهور

السبت 20/فبراير/2021 - 08:27 م
جوهرة
جوهرة
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محمد بدران



نشرت الراقصة جوهرة، فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت  جوهرة، بإطلالة جريئة وهي ترتدي سترة باللون الأبيض من القطن بأكمام طويلة ونسقت معها بشورت بنفس اللون، وهو ما أبرز  من رقة وجمال إطلالتها.


وظهرت جوهرة بتسريحة شعر انسيابية ناعمة، حيث قامت برفع خصلات شعرها الامامية إلى الوراء بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب تفاصيل إطلالتها.

ووضعت جوهرة لمسات جذابة من المكياج، واختارت اللون روز كأحمر شفاه، مع الماسكرا والاي لاينر لتبرز من جمال عينيها.


يذكر أن جوهرة شاركت في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني، والذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.


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