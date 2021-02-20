تسجيل العقارات في صالح المواطن.. خالد أبو بكر: صحة التوقيع لا مساس بها.. فيديو

قال خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن صحة التوقيع لا مساس بها في قانون مصلحة الشهر العقاري، ومنصوص عليها في القانون.
وأضاف خالد أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "لم يكن في بالنا تسجيل العقارات في الشهر العقاري قديما، ولكن في الآونة الأخيرة الدولة المصرية تتجه إلى تسجيل كل العقارات".
وتابع خالد أبو بكر :" تسجيل عقود العقارات؛ يُمكِّن المواطن من الحصول على قروض من البنوك".
وأوضح خالد أبو بكر:"لا يوجد قرار صادر من رئيس الوزراء بعدم إدخال المرافق لمن يمتلك عقود ابتدائية فيما يتعلق بالعقارات السكانية ".
ولفت خالد أبو بكر إلى أنه:" من مصلحة المصريين خلق برامج من التوعية بأهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري لان التسجيل في صالح المواطن المصري ".
وأكمل خالد أبو بكر:" الشهر العقاري لا يستفيد شيئا من تعديلات القانون، ولكن التعديلات تعمل على تنظيم عملية تسجيل العقارات".