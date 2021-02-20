خالد الجندي يستشهد بقصة للرد على محرمي تنظيم النسل .. فيديو

استشهد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بقصة من الحياة للرد على محرمى تنظيم النسل فى الإسلام، لافتا إلى أن هؤلاء يستخدمون الآيات القرآنية بالمزايدة، لتبين أنهم أكثر علما، ولكن بالباطل، ودون علم.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "فى قصة رجل دخل على زوجته وقال لها معايا ٢٠ واحد من أصحابى على العشاء، قالت له ماعندناش حاجة نقدمها لهم رد قال لها: (وفى السماء رزقكم وما توعدون)، فقالت له ماعندناش عيش، رد عليها: (إن الله هو الرزاق ذى القوة المتين)، قالت له: معندناش ارز، قال لها: (إن الله يرزق من يشاء بغير حساب)، انتهت القصة وواضح الزوج بيزايد على زوجة واقعية هتعزم ٢٠ واحد جهز طعامهم مش تقول لهم ايات الرزق".





واستكمل: "الواقع أكثر إيمانا وليس المزايدة بكلام حق من ايات او أحاديث وهذا قول حق اريد به باطل".