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التفاصيل الكاملة لاستئناف الدراسة وطرق الامتحانات فى ظل فيروس كورونا

السبت 20/فبراير/2021 - 08:41 م
الدكتورمجدي عبدالغفار
الدكتورمجدي عبدالغفار
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محمد القاضي
كشف الإعلامي محمد الباز، التفاصيل الكاملة لاستئناف الدراسة وطرق الامتحانات فى ظل فيروس كورونا.

قال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، إنه كان هناك اجتماع اليوم للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور مجدي عبدالغفار، وزير التعليم العالي، موضحا أنه تم مناقشة التفاصيل الكاملة لاستئناف الدراسة وطرق الامتحانات.

وأضاف أنه ضمن قرارت المجلس الأعلى للجامعات اليوم، استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 27 فبراير، وبدء الامتحانات يوم 27 فبراير، معقبا: "مسألة إقامة الامتحانات في الكليات أمر متفق عليه، وأمر انتهي المجلس الأعلي للجامعات منه".

وأشار إلى أن هناك بعض الكليات سوف تنظم الامتحانات أون لاين، لأن طبيعة هذه الكليات تقتضي أن تكون الامتحانات أون لاين، متابعا أنه طلاب الكليات النظرية لن يحضروا في الكليات لأكثر من يومين بعد استئناف الدراسة، موضحا أنه معنى ذلك أن الكليات لن تعمل يومين فقط، ولكنه من الممكن تقسيم الطلاب على أيام الأسبوع لتخفيف الأعداد.

وأوضح أنه في الكليات العملية سوف تحضر الطلاب ما بين 3 إلى 4 أيام، وذلك طبقا لكل لما تراه كل كلية، لافتا: "القرار المبدأي أنه سوف يتم مد الفصل الدراسي الثاني أسابيع، وهو قرار متروك للمجلس الأعلي للجامعات"، متابعا أنه سوف يتم مراعاة عدد الطلاف في قاعات المحاضرات ومعامل التدريبن، ويجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات التقدم بطلب للاعتذار عن عدم أداء كل الامتحانات.
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