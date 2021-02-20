بعد طلبها الطلاق.. قصة حب كيم كارداشيان وكاني ويست حتى ترشحه للرئاسة

تقدمت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بطلب للطلاق من مغني الراب كاني ويست، بعد زواج دام لمدة 7 سنوات وإنجاب 4 أطفال.





ووفقا لتقارير في وسائل الإعلام الأمريكية، تم نشر الخبر من قبل موقع أخبار المشاهير (TMZ) بعد مرور أشهر روجت خلالها شائعات عن صعوبات زواجهما، وطلبت نجمة الواقع صاحبة الـ 40 عاما، حضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالها، و يعتبر الزوجان من أكثر النجوم شهرة في العالم وكلاهما ناجح بشكل كبير.





وجدت كيم الشهرة، لأول مرة في عام 2007، بعد مسلسل تلفزيوني واقعي عن عائلتها، وظلت عائلة كارداشيان تحظى بشعبية كبيرة منذ ذلك الوقت، وحققت نجمة نجمة الواقع نجاحًا في العديد من مجالات الأعمال الأخرى، من تطبيقات الأجهزة إلى الماكياج، وقدرت فوربس ثروتها الشخصية بنحو 780 مليون دولار.





فيما نال كاني ويست شهرة باعتباره أحد أكبر الأسماء في موسيقى الراب لأكثر من 15 عامًا، وحقق الموسيقي الحائز على جائزة جرامي نجاحًا أيضًا كمصمم أزياء، و كان الزوجان صديقين لسنوات قبل أن يجتمعا، وظهر ويست لأول مرة في برنامج الواقع لعائلتها في عام 2010، وأنجبا ابنتهما الأولى في يونيو 2013.





وتزوجا في إيطاليا في مايو 2014، وكانت هي واخواتها قد حولوا وسائل التواصل الاجتماعي إلى شكل من أشكال الفن، مع متابعيهم عبر الإنترنت ليحققا شهرة ونجاح على نطاق واسع.





ونادرًا ما كان الزوجان بعيدًا عن عناوين الصحف منذ ذلك الحين، وعلى الأخص عندما تعرضت كارداشيان للسرقة تحت تهديد السلاح في باريس في عام 2016.





وفي العام الماضي، ترشح ويست لمنصب رئيس الولايات المتحدة لكن لم يفز، وخلال حملته تم تداول سلسلة من المنشورات عبر الإنترنت لمغني الراب، وتحدثت كيم قائلة إن زوجها كان يعاني من اضطراب ثنائي القطب ودعت إلى مزيد من التعاطف معه.





وانتشرت شائعات عن طلاقهما منذ شهور وسط تكهنات بأن كارداشيان قد لجأت للمحامية المعروفة لورا واسر، وكان تسجيل الطلاق على وشك أن يحدث حينها.