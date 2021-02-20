ذهب إلى العمل وعاد جثة هامدة.. مصرع عامل بمركز كفر الدوار

لقى عامل محارة مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر، أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء، بمنطقة السعرانية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من المستشفى العام باستقبال جثة "أحمد س. ج" عامل محارة، سقط من الطابق العاشر أثناء عمله بأحد الأبراج السكنية تحت الإنشاء، بمنطقة السعرانية، تم حفظ الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة.

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