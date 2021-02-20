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أخبار العالم

حقيقة ظهور بناء شبيه بالكعبة في العراق... فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 09:26 م
مجسم شبيه بالكعبة
مجسم شبيه بالكعبة في مدينة كربلاء العراقية
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محمد عثمان
انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لمجسم شبيه بـ الكعبة المشرفة في مدينة كربلاء العراقية، وتحديدًا قرب مرقد الحسين بن علي بن أبي طالب.

وأثارت مقاطع الفيديو التي تم تصويرها للبناء الشبيه بالكعبة، غضب الكثيرين عبر مواقع التواصل، الذين اعتبروا أن ما حصل يمثل اساءة إلى العالم الإسلامي، وفيه تجاوز على مقدسات المسلمين، خاصة أن زوار كربلاء تعاملوا مع المجسم على أنه حقيقي، وبعضهم ذهب لتقبيله.

وقال أحد أصحاب المواكب في كربلاء، عباس الموسوي، إن "مجسم الكعبة، الذي وضع بين الحرمين، هو تراث كربلائي قديم ينصب في كل سنة في ذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب، ويقوم أهالي المدينة منذ القدم أي في العهد الملكي وفي زمن الزعيم عبد الكريم قاسم بنصب هذا المجسم وكان حينها ينصب في ساحة البلوش".

وأضاف أنه "ليس فقط مجسم الكعبة بل إن من العادات والتقاليد الكربلائية هو المجسم الكبير لمراقد أئمة البقيع، الذي كان ينصب في باب قبلة العباس، من أعمال المرحوم عبدالرحمن المعمار الكربلائي، ولكن توقفت هذه الأعمال كلها بما فيها الشعائر الحسينية ومنعت في زمن صدام  واليوم تمت إعادتها".

من جانبه، صرح مدير إعلام وعلاقات العتبة الحسينية، علي شبر، بأن العتبة لم تأمر بوضع هذا المجسم داخل الصحن الحسيني، مشيرًا إلى أن من وضعه أخرج المجسم من الصحن الحسيني بعد يومين.

وتقع العتبة الحسينية في مركز مدينة كربلاء، ويوجد في العتبة قبر الإمام الحسين وبجانبه العديد من القبور التي تزار، منها مرقد إبراهيم المجاب، مرقد حبيب بن مظاهر الأسدي.

إضافة إلى أضرحة أصحاب الحسين ممن كانوا معه في معركة "الطف" في كربلاء، والقاسم بن الحسن وعلي الأكبر بن الامام الحسين بن علي.

ويعتبر المسلمون الكعبة أقدس مكان على وجه الأرض، حيث تقع وسط المسجد الحرام تقريبًا، وهي قبلة المسلمين في صلواتهم، وحولها يطوفون أثناء أداء فريضة الحج.
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