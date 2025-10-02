عبد السند يمامة يقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بـ الوفد

أعلن الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، عن تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع الصحفيين والعاملين بالجريدة والبوابة الإلكترونية، وذلك اعتبارًا من راتب شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم صرف الفروق المالية المستحقة الأحد المقبل.

وأكد يمامة أن القرار يأتي التزامًا بالقانون وحرصًا على دعم الزملاء العاملين بالمؤسسة، مشيرًا إلى أن الحزب يقف بجانب جميع أبنائه من الصحفيين والإداريين والعمال لضمان حياة كريمة لهم.

وفي بادرة تعكس روح المسؤولية والتضامن، تكفل سبعة من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بتمويل فروق الحد الأدنى للأجور بمبلغ يقترب من 700 ألف جنيه، وهم: الدكتور ياسر الهضيبي، الدكتور أيمن محسب، النائب طارق عبدالعزيز، النائب حازم الجندي، النائب عبدالباسط الشرقاوي، والمهندس ياسر قورة.

