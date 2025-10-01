اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين

أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بجريدة الوفد برئاسة الدكتور محمد عادل، دعمها الكامل للحقوق المشروعة والقانونية والإنسانية للصحفيين والإداريين بجريدة وموقع الوفد والإداريين بحزب الوفد.

وأكدت اللجنة النقابية أنه في حالة عدم استجابة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب لهذه المطالب سوف تعلن الانضمام للاعتصام.

واتخذت اللجنة النقابية كافة الإجراءات القانونية لحماية المعتصمين، كما تمت مخاطبة نقابة الصحفيين والنقابة العامة والجهات الأمنية بهذا الاعتصام.

ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلان الإضراب الجزئي ثم يتبعه الإضراب العام في مقر المؤسسة بالقاهرة وكافة محافظات الجمهورية وسوف تتخذ كافة العقوبات لمن يخرج عن هذا الاضراب.

ويواصل صحفيو جريدة وموقع الوفد اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث دخل الصحفيون والإداريون بالمؤسسة في اعتصام مفتوح، أمس 30 سبتمبر 2025، احتجاجًا على مماطلة رئيس مجلس الإدارة ورئيس الحزب، الدكتور عبد السند يمامة، في تنفيذ وعوده بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي الوعود التي كررها في لقاءات مع اللجنة النقابية والعاملين، وكذلك في تصريحات تليفزيونية وصحفية، وفي الصفحة الأولى من جريدة الوفد بتاريخ 9 أبريل 2025.

وألزم قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والمنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 3 مايو 2025، جميع المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور.