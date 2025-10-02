قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

بحضور نواب رئيس الحزب والأمين العام.. "مستقبل وطن" يعقد اجتماعا مع نواب الحزب الجدد بالشيوخ

النائب أحمد عبد الجواد
النائب أحمد عبد الجواد
عبد الرحمن سرحان

عقدت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، اجتماعا تنظيميا هاما، مع نواب الحزب الجدد في مجلس الشيوخ 2025، لمناقشة استعداد الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة ، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين للحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، وأعضاء مجلس الشيوخ على مستوي المحافظات كافة.

ومن جانبه أكد النائب أحمد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يتبع نهجًا واضحًا ويحمل رؤية طموحة ترتكز على قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف محافظات الجمهورية، مشددًا على أن الالتزام الحزبي والأداء المؤسسي هما الركيزة الأساسية للنجاح، معتبرًا أن الأداء البرلماني والالتزام الحزبي هما الفيصل في تقدير دور كل نائب.

ومن جانبه، أوضح النائب حسام الخولي أن الحزب يدعم أعضائه، ويستلزم من الجميع الالتزام التنظيمي والكفاءة الحزبية.

وخلال الاجتماع، أعرب نواب الشيوخ، عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، متعهدين ببذل أقصى الجهد لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة المجلس.

مستقبل وطن مجلس الشيوخ 2025 خوض انتخابات مجلس النواب

