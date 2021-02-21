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تعليم

تمريض القاهرة تكشف طريقة امتحان الشفوي لمقرر أدوية المسنين

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:10 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
أعلنت إدارة كلية التمريض جامعة القاهرة عن عقد الامتحان الشفوي لمقرر أدوية المسنين يوم الامتحان الذى يعقد يوم الأربعاء الموافق ٣ من مارس أونلاين فى تمام الساعة الثامنة مساء، وسيتم إرسال اللينك الخاص بالامتحان على جروب التليجرام الخاص بالمقرر.


وعقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعه الدوري صباح اليوم، السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد لطيف، أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان بالقاهرة.

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وأكد المجلس، بدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.
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