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تعليم

وزير التعليم : مانقدرش نعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دلوقتي .. ونتابع تطورات كورونا مع وزيرة الصحة

السبت 20/فبراير/2021 - 09:21 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياســـمين بدوي
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نريد من المصريين ان يعلموا اننا حاليا في معركة مع كورونا ، والمسئولون موجودون في غرفة العمليات لمتابعة المستجدات على أرض المعركة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تضمن الانتصار.

وأضاف وزير التربية والتعليم في برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا :نتلقى يوميا استفسارات من اولياء الامور عن جدول امتحانات الثانوية العامة ، ولهذا نرد عليهم الان كما يلي : ما نقدرش نحط جدول امتحانات الثانوية العامة النهاردة عشان ماحدش عارف بكرة في ايه ، هانعلنه في الوقت المناسب وفقا لمستجدات الاوضاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نتابع مع وزيرة الصحة كل اسبوع في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء ، تطور موقف كورونا في مصر ، ونؤكد للجميع أن مصر من افضل الدول في التعامل مع الجائحة بدون تضييع اي سنوات دراسية على ابنائنا الطلاب.

وقال : أن سكوتلندا قررت إلغاء العام الدراسي  هذا العام ، وقالوا للطلاب  "هاتعيدوا السنة " ،   لكن احنا في مصر ماعملناش كدة وحافظنا على ولادنا صحيا وتعليميا.
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