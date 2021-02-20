وزير التعليم : مانقدرش نعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دلوقتي .. ونتابع تطورات كورونا مع وزيرة الصحة

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : نريد من المصريين ان يعلموا اننا حاليا في معركة مع كورونا ، والمسئولون موجودون في غرفة العمليات لمتابعة المستجدات على أرض المعركة لاتخاذ القرارات المناسبة والتي تضمن الانتصار.
وأضاف وزير التربية والتعليم في برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا :نتلقى يوميا استفسارات من اولياء الامور عن جدول امتحانات الثانوية العامة ، ولهذا نرد عليهم الان كما يلي : ما نقدرش نحط جدول امتحانات الثانوية العامة النهاردة عشان ماحدش عارف بكرة في ايه ، هانعلنه في الوقت المناسب وفقا لمستجدات الاوضاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نتابع مع وزيرة الصحة كل اسبوع في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء ، تطور موقف كورونا في مصر ، ونؤكد للجميع أن مصر من افضل الدول في التعامل مع الجائحة بدون تضييع اي سنوات دراسية على ابنائنا الطلاب.
وقال : أن سكوتلندا قررت إلغاء العام الدراسي هذا العام ، وقالوا للطلاب "هاتعيدوا السنة " ، لكن احنا في مصر ماعملناش كدة وحافظنا على ولادنا صحيا وتعليميا.