وزير التعليم : مانقدرش نعلن جدول امتحانات الثانوية العامة دلوقتي .. ونتابع تطورات كورونا مع وزيرة الصحة

ما نقدرش نحط جدول امتحانات الثانوية العامة النهاردة عشان ماحدش عارف بكرة في ايه ، هانعلنه في الوقت المناسب وفقا لمستجدات الاوضاع بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نتابع مع وزيرة الصحة كل اسبوع في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء ، تطور موقف كورونا في مصر ، ونؤكد للجميع أن مصر من افضل الدول في التعامل مع الجائحة بدون تضييع اي سنوات دراسية على ابنائنا الطلاب.





وقال : أن سكوتلندا قررت إلغاء العام الدراسي هذا العام ، وقالوا للطلاب "هاتعيدوا السنة " ، لكن احنا في مصر ماعملناش كدة وحافظنا على ولادنا صحيا وتعليميا.

وأضاف وزير التربية والتعليم في برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا :نتلقى يوميا استفسارات من اولياء الامور عن جدول امتحانات الثانوية العامة ، ولهذا نرد عليهم الان كما يلي :