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خالد مجاهد يكشف تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى الإسماعيلية

السبت 20/فبراير/2021 - 11:00 م
زيارة وزيرة الصحة
زيارة وزيرة الصحة إلى الإسماعيلية
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ندى رأفت

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، إنه بعد إطلاق الرئيس السيسي للمرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل في شهر نوفمبر من العام الماضي ، والتي تضم 6 محافظات  ، أصبحت هذه المحافظات تستمتع بمنظومة متكاملة من التأمين الصحي .

وأضاف " خالد مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " 90 دقيقة " المُذاع على فضائية " المحور " ، أن يوم الثلاثاء الماضي ، شهد أيضا إطلاق منظومة التأمين الصحي داخل ثلاث محافظات أخرى، وهي: الأقصر، جنوب سيناء ، والإسماعيلية التي كانت مقر الإفتتاح .

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، أن هناك مرحلة أولى من عدد من المستشفيات ، تم الانتهاء منها ، وتعمل الآن بكامل طاقتها ، وتسجل المواطنين بها ، مشيرًا الى أن هناك عددا آخر من المستشفيات والوحدات مازال العمل جاريا بها ، وهذه المرحلة الثانية داخل كل محافظة على حدة.

وأشار " مجاهد " ، إلى أن وزيرة الصحة تفقدت وتابعت سير العمل في مستشفيات ووحدات المرحلة الأولى، اليوم، والإطلاع على التجهيزات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية .

ونوه بأن وزيرة الصحة حرصت على تقديم الشكر للأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية ، وتشجيعهم ، وحثهم على الاهتمام بالمنصة الإلكترونية وتحديث معلوماتهم أولًا بأول ، بالإضافة إلى أنها كانت حريصة على الإلتقاء ببعض المواطنين لمعرفة مدى رضائهم عن الخدمة.

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