شهيد لقمة العيش.. حبس المتهم بدهس شاب ديلفري بشوارع المحلة

ضبطت المباحث الجنائية بالغربية اليوم "ناصر منصور" مقيم بمنطقة البساينة المتهم بارتكاب واقعة دهس الشاب "محمد صلاح" والذي عرف اعلاميا ب"شهيد لقمة العيش " حال اسقلاله دراجته نارية "ديلفري" بشارع شكري القوتلي وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض علي النيابة العامة والتي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات . واقعةبالواقعة





وكان المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة اول المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة عرفت إعلاميًا بـ"شهيد لقمة العيش" والذي لقي حتفه بعدما صدمته سياره طائشه حال استقلاله دراجة نارية "ديلفري" بشوارع المحلة.









وكلف المحامي العامة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائيه لمعاينة موقع الحادث وتفريغ الكاميرات لتحديد هويه مرتكب الحادث وسماع أقوال شهود العيان .





وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمدينة المحلة نعوا الشاب "محمد صلاح" ابن منطقة أبوشاهين والذي لم يتجاوز نهايه العقد الثاني من عمره عقب وفاته في حادث وصدمته سيارة ملاكي مسرعة وطائشة يشاع قياده فتاه لها وبرفقتها عدد من زملائها وزميلاتها حسب أقوال شهود عيان للحادث ولكنها فرت هاربه .





وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أحمد الحوشي مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حيال وقوع حادث سير بشارع شكري القوتلي أحد الشوارع الرئيسية بنطاق دائره القسم .





كما باشرت القيادات الأمنية دورها تحت قيادة العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وقيادة الرائد معاذ الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الواقعة للوقوف على تطوراته .





وأفادت التحريات الأمنية إصابة الشاب "محمد صلاح" 18 سنة يعمل سائق ديلفري "موتوسيكل"وهروب سيارة ملاكي التي تسببت في الاصطدام به فجأة والإطاحة به وسقوطه أرضا على رأسه وعموده الفقري .





كما تم الدفع سيارة إسعاف لنقل الشاب المصاب بعدما حمله العشرات من المارة والتحرك معه إلي أبواب الطوارئ بمستشفى المحلة العام.





وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت تشريح الجثة وتسليمها لذويه استعدادا لدفنها .



