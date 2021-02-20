أحمد موسى: نقل موقف السوبر جيت في ألماظة قريبا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، يجب أن تكون منطقة القلعة مزارا تاريخيا للمصريين والأجانب.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أقترح أن يتم تطبيق فكرة تطوير الأهرامات ، في منطقة القلعة، ويتم إنشاء نفق في منطقة السيدة عائشة لسير السيارات ، وإزالة كوبري السيدة عائشة".





وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سيتم نقل موقف أتوبيس السوبر جيت من ألماظة ، وسيكون مقره في منطقة ما بين الطريق الدائري وطريق السويس، وتحويل منطقة السوبر جيت في ألماظة إلى جراج كبير".





وأكمل الإعلامي أحمد موسي:" كما يتم إنشاء سوق جديد للسيارات ، به كافة الخدمات للبيع والشراء والتراخيص ، وسيكون في مكان في أول طريق السخنة".





وتابع أحمد موسى: "سوق الجمعة به مشكلة كبيرة؛ بسبب تزاحم عدد كبير من المواطنين ، وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يجب إزالة كوبري السيدة عائشة لأنه تسبب في كم هائل من الكوارث وحوادث الطرق".