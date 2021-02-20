أحمد موسى: نقل موقف السوبر جيت في ألماظة قريبا.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، يجب أن تكون منطقة القلعة مزارا تاريخيا للمصريين والأجانب.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أقترح أن يتم تطبيق فكرة تطوير الأهرامات، في منطقة القلعة، ويتم إنشاء نفق في منطقة السيدة عائشة لسير السيارات، وإزالة كوبري السيدة عائشة".
وتابع الإعلامي أحمد موسى:" سيتم نقل موقف أتوبيس السوبر جيت من ألماظة، وسيكون مقره في منطقة ما بين الطريق الدائري وطريق السويس، وتحويل منطقة السوبر جيت في ألماظة إلى جراج كبير".
وأكمل الإعلامي أحمد موسي:" كما يتم إنشاء سوق جديد للسيارات، به كافة الخدمات للبيع والشراء والتراخيص، وسيكون في مكان في أول طريق السخنة".
وتابع أحمد موسى: "سوق الجمعة به مشكلة كبيرة؛ بسبب تزاحم عدد كبير من المواطنين، وسط غياب تام للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".
وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" يجب إزالة كوبري السيدة عائشة لأنه تسبب في كم هائل من الكوارث وحوادث الطرق".