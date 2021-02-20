وزارة التعليم العالي تبعث رسالة للطلاب وأصحاب الهاشتاجات

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي" انه في حالة إصابة أحد الطلاب عليه أن يقدم الاوراق إلى الإدارة بالكليات من أجل حسم الامر وحفظ حقوقه، منوها إلى أن المجلس الأعلى للجامعات اعطي الطلاب إمكانية تقديم اعتذار عن السنة في حالة خوفه من الحضور، مشددا على أن الطالب سيحصل على الدرجة كاملة ولن يتم اعتباره راسبا.





وفيما يخص مد الفصل الدراسي 3 أسابيع، أوضح أن المجلس الأعلى قرر مد الدراسة من أجل أن يحصل الطالب على وقته والمحتوى الدراسي بالكامل.





وتابع: في حالة إصابة طالب ما خلال فترة الامتحانات، عليه أن يتقدم بالأوراق التي تثبت إصابته إلى الكلية من أجل النظر لها، مسترسلا: في حالة إثبات صحة إصابته ستقوم الكلية بتأجيل الامتحانات له وتحديد موعد أخر له.





وفيما يخص الهشتاجات الخاصة بتأجيل الامتحانات، قال" لو الطالب ركز في مذاكرته وهو اصيب أو غيره؛ سيكون لديه البديل، إذا ما سبب كل هذا؟.