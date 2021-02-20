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التعليم العالي تكشف الحد الأقصى لحضور الطلاب خلال الترم الثاني

السبت 20/فبراير/2021 - 10:12 م
خالد عبد الغفار،
خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي
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إسراء صبري
قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة بدأت في تطبيق نظام التعليم الهجين، وذلك بداية من العام الدراسي الحالي، حيث تم تقسيم المحاضرات مابين الحضور الفعلي والأون لاين، منوها بأن الحد الاقصي لحضور الطلاب في الكليات النظرية هو يومين فقط.

وفيما يخص حضور طلاب الكليات العملية، أوضح أن الحضور يتراوح ما بين 3 أو4 أيام، مسترسلا: "نأخذ في الاحتياط توزيع الطلاب في قاعات الدراسة لمنع التكدسات والتزاحم".

واوضح "عبد الغفار" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، الكليات النظرية لا تدقق في حضور الطلاب من عدمه في حين وجود المحاضرات أون لاين، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية ستكون أشد واقوي خلال العام الدراسي الثاني.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى أكد أن لجان إدارة الازمات سترفع تقريرا يوميا بأعداد الطلاب.
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