عضو بوزارة النقل يكشف الهدف من منظومة تدريب الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

قال على سليمان، عضو قانونى بوزارة النقل، إنه منذ تصريح الرئيس برغبته فى إحياء النظام الإداري الجديد، بدأ فى تنفيذ برنامج رئاسى للتنفيذيين؛ بضم مجموعة من الشباب الذين يعملون فى وزارات مختلفة وتدريبهم بمجموعة من الكورسات تنشط قدراتهم الذاتية.

وأوضح على سليمان، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد شردى، أن الجهاز الإدارى للدولة فى التنظيم والإدارة يقوم بعمل تقييم لكل العاملين داخل الجهاز الإداري لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، متابعًا أن هذا التقييم شمل اللغتين العربية والإنجليزية ومجال الحاسب الآلى والبرمجة.