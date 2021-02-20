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عضو بوزارة النقل يكشف الهدف من منظومة تدريب الموظفين للانتقال إلى العاصمة الإدارية.. فيديو

السبت 20/فبراير/2021 - 11:15 م
على سليمان
على سليمان
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داليا أحمد

قال على سليمان، عضو قانونى بوزارة النقل، إنه منذ تصريح الرئيس برغبته فى إحياء النظام الإداري الجديد، بدأ فى تنفيذ برنامج رئاسى للتنفيذيين؛ بضم مجموعة من الشباب الذين يعملون فى وزارات مختلفة وتدريبهم بمجموعة من الكورسات تنشط قدراتهم الذاتية.

 

وأوضح على سليمان، خلال لقائه فى برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد شردى، أن الجهاز الإدارى للدولة فى التنظيم والإدارة يقوم بعمل تقييم لكل العاملين داخل الجهاز الإداري لمعرفة نقاط القوة والضعف لديهم، متابعًا أن هذا التقييم شمل اللغتين العربية والإنجليزية ومجال الحاسب الآلى والبرمجة.

 

وتابع على سليمان، أن العاصمة الإدارية هى عاصمة إلكترونية وهذا جعل كل الموظفين ذات رغبة كبيرة للتعلم، وأحيت روح الطموح لديهم؛ حتى يواكبوا هذه التطورات، مضيفًا أن فرصة العمل الحكومي ترسخت دائماً فى أذهان الأهالي أكثر من القطاع الخاص.
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