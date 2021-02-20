فيروس H5N8.. روسيا تعلن أول إصابة بوباء مُعدٍ جديد

أعلنت روسيا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس معدٍ ، وهو (فيروس H5N8) ، المعروف باسم إنفلونزا الطيور، الذي ينتقل عادة من الدواجن إلى البشر.





ووفقا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، قال مسؤولون: إن 7 عمال في مصنع للدواجن في جنوب البلاد أصيبوا بعد تفشي المرض هناك في ديسمبر الماضي.





وقالت رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا: "جميع الأشخاص السبعة ... يشعرون الآن بصحة جيدة" وتابعت إنه تم اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة لوقف انتشار العدوى.





وأشارت "بوبوفا" إلى أنه لا توجد علامة على انتقال العدوى بين البشر مضيفة أنه تم الإبلاغ عن الحالة لمنظمة الصحة العالمية، مع ضرورة إبقاء الدجاج في أماكن بعيدة عن البشر بسبب أنفلونزا الطيور.





وأشادت "آنا" بالاكتشاف العلمي المهم لمختبر فيكتور الروسي، الذي عزل المادة الوراثية للسلالة من العمال المصابين، وقالت بوبوفا: "اكتشاف هذه الطفرات عندما لم يكتسب الفيروس بعد، القدرة على الانتقال من إنسان إلى إنسان ، يمنحنا العالم كله، الوقت للاستعداد للطفرات المحتملة والعمل بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب".





وتابعت إن العلماء الروس يمكنهم الآن بدء العمل على تطوير أنظمة الاختبار، حيث تصيب سلالات أخرى من إنفلونزا الطيور البشر أحيانًا وتؤدي إلى الوفاة ، ولكن هذا هو التقرير الأول عن انتقال سلالة فيروس H5N8.