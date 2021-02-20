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توك شو

فليذهب الإخوان للجحيم.. يوسف الحسيني: عمرو أديب بخير

السبت 20/فبراير/2021 - 11:41 م
عمرو اديب
عمرو اديب
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه تعرض لحادث مشابه، لما حدث للإعلامي عمرو أديب، الذي نجا منه منذ أيام، وهي حادثة كبيرة على طريق دهشور.

وطمأن الحسيني، خلال برنامج التاسعة المذاع علي الفضائية الأولي، الجمهور، على عمرو أديب: "عمرو بخير ولكن عنده إحساس بالتعب والتكسير، لكنه سيعود سالما غانما"، مستنكرا خطاب الغِلّ والشماتة في الاعلاميين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم".

وتابع الحسيني: " كل التمنيات أن يعود الإعلامي عمرو أديب الي برنامجه وليذهب الإخوان إلي الجحيم".

وطمأنت الإعلامية لميس الحديدي، الجمهور، على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي.

وقالت الحديدي، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «on»، السبت: «عاوزه أتكلم في موضوع مالوش علاقة بالشغل، عاوزة أطمن كل الناس اللي بتسأل على عمرو بعد الحادثة الصعبة اللي تعرض لها مساء الثلاثاء الماضي، الحمد لله هو بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة لأن العربية اللي خبط فيها واللي وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز فكان ممكن تنفجر في أي لحظة».
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