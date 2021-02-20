فليذهب الإخوان للجحيم.. يوسف الحسيني: عمرو أديب بخير

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه تعرض لحادث مشابه، لما حدث للإعلامي عمرو أديب ، الذي نجا منه منذ أيام، وهي حادثة كبيرة على طريق دهشور.





وطمأن الحسيني، خلال برنامج التاسعة المذاع علي الفضائية الأولي، الجمهور، على عمرو أديب: "عمرو بخير ولكن عنده إحساس بالتعب والتكسير، لكنه سيعود سالما غانما"، مستنكرا خطاب الغِلّ والشماتة في الاعلاميين من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وقنواتهم".





وتابع الحسيني: " كل التمنيات أن يعود الإعلامي عمرو أديب الي برنامجه وليذهب الإخوان إلي الجحيم".





وطمأنت الإعلامية لميس الحديدي، الجمهور ، على الحالة الصحية للإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث مروري مساء الثلاثاء الماضي.



