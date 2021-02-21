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رياضة

شادي محمد: دوري أبطال أفريقيا 2006 أهم بطولة في مسيرتي

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:31 ص
شادي محمد
شادي محمد
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محمد سمير
أكد شادي محمد لاعب النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق أن بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2006 هي الأهم في مسيرته الكروية.

وأضاف شادي في تصريحات لبرنامج البريمو عبر قناة Ten: اللاعبون كان لديهم بعض الإحباط بعد التعادل في ذهاب نهائي دوري الأبطال أمام الصفاقسي التونسي بنتيجة 1 – 1 ، وكنا ندرك صعوبة مباراة الإياب في تونـس ، لكن اللاعبين تعاهدوا على تحقيق اللقب الإفريقي لإهدائها إلى روح الراحل محمد عبد الوهاب ظهير أيسر الفريق الذي توفى في أغسطس من نفس العام.

واختتم شادي: حققت العديد من الألقاب مع الأهلي والمنتخب الوطني ، لكن هذه البطولة الأهم في مسيرتي و الأقرب إلى قلوب جماهير الأهلي.
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