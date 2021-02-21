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ابن سلوى حجازي: لا نعلم حقيقة عمل والدتي مع جهات سيادية

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:09 ص
المذيعة الراحلة سلوي
المذيعة الراحلة سلوي حجازي
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حمزة شعيب
حل محمد الشريف نجل الإعلامية الراحلة سلوي حجازي، ضيفا علي الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج " مساء دي ام سي" المذاع عبر قناة " دي ام سي".

وكشف محمد الشريف حقيقة ما تردد من شائعات  بشأن عمل الراحلة مع جهات سيادية، قائلا:" ليس لدينا علم حول ما أثير عن عمل والدتي مع جهات سيادية والسر دُفن معها".

وأشار إلى أنه كان صديقا مقربا لوالدته قبل رحيلها وهو في سن الـ16 عاما، لافتا إلى أن والدته كانت مثقفة ومبدعة دائما، وتعشق كتابة الشعر.

وأشار إلى أن والدته كان لديها شعور داخليا بأنها ستموت بشكل كارثي وتترك أطفالها صغارا وبشكل غريب، وهو ما تداركته أسرتها بعد رحيلها مع قراءة الشعر الذي قامت بكتابته.
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