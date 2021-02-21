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رياضة

ميدو: ليفربول يمر بموسم صعب والإصابات أصبحت لغزا كبيرا داخل الفريق

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:39 ص
صدى البلد
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محمد سمير
طالب أحمد حسام "ميدو"، مهاجم توتنهام الإنجليزي الأسبق، إدارة ليفربول بالبحث عن سبب الإصابات المتتالية داخل الفريق.

وحمل ميدو عبر برنامجه (أوضة اللبس) بقناة (النهار)، مسؤولية تراجع نتائج الريدز للإصابات العديدة في صفوف الفريق، مؤكدا أن عدد إصابات ليفربول قد يكون الأكبر في البريميرليج هذا الموسم.

وأضاف: "ليفربول يمر بموسم صعب للغاية بسبب تلاحم الموسمين والمدرب يورجن كلوب أصبح تحت الضغط، من المؤكد أن هناك إصابات خارجة عن إرادة الجهاز الفني وربما الطبي ولكن يجب بحث أسباب هذه الإصابات".

وفسر نجم السبيرز الأسبق انتفاضة مانشستر سيتي بإصلاح أخطاء الدفاع من جانب المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وقال ميدو: "السيتي أصبح فريقا مختلفا، جوارديولا أصلح مشاكل الفريق الدفاعية واستحق أن ينطلق بسرعة فائقة نحو القمة".

وأثنى ميدو على المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مؤكدا أنه أحد المدربين الذين يتميزون في عدة جوانب تكتيكيا وبدنيا ولكن سر نجاحه دائما علاقته القوية بلاعبيه وتعامله النفسي الممتاز مع الإدارة والإعلام واللاعبين.
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