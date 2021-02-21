شريف منير ينشر صورة من أفيش الشياطين

نشر الفنان شريف منير صورة له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، من افيش فيلم " الشياطين".





وقال شريف منير تعليقا على الصورة القديمة: "من البوم الذكريات فوتوغرافيا لأفيش فيلم الشياطين".





اقرأ أيضا:









كان تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر حسابه الرسمي اعلن على موقع "فيس بوك" البرومو الرسمي لفيلم "السرب".





وكتب في تعليقه عليه: "عملنا الاختيار وخافوا منه قمنا عاملين السِّرب وهيخافوا منه، رئيس مصر وعد بالقصاص فأوفى "السرب" قريبًا في دور العرض.





وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنه :"هدية المتحدة للشعب المصري، المجد للشهداء.. رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه".





وفيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، منى زكي، قصي خولي، هند صبري، شريف منير، دياب، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين ومحمود عبد المغني وكريم فهمي وأحمد حاتم، ومن تأليف عمر عبد الحليم إخراج وأحمد نادر جلال وإنتاج سينرجي.