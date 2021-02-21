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منوعات

ذكاء خارق .. مصطفى من عبقري رياضيات إلى بائع مناديل بالشرقية

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لبائع مناديل فى محافظة الشرقية أبهر الحضور بذكائه وجعله حديث الميديا، بقدرته على حساب المسائل الرياضية المعقدة بسهولة وبساطة وسرعة كبيرة وكانت النتائج صحيحة مثل الآلة الحسابية.

فقدرته على الحساب سريعا لا يمتلكها الكثير خاصة بانه ليس عالم رياضيات بل بائع مناديل بسيط.

يقول الشاب في الفيديو إنه يدعى مصطفى و فى عامه الثالث بكلية التجارة شعبة تسويق “، واثار الفيديو دهشة متابعين السوشيال ميديا وأعربوا عن عدم قدرتهم على حساب تلك المسائل الرياضية بدون آلة حاسبة.

وناشدوا الدولة بالاهتمام به لأنه يمتاز بذكاء عال يمكن أن تستفاد به فى مجال الرياضيات وتمنى له مستقبل باهر .
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