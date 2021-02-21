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فن

عيبي أني زملكاوي .. صلاح عبد الله يتحدث عن تغريدة أغضبت جمهور الزمالك منه .. فيديو

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:58 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
قال الفنان صلاح عبد الله إنه دائما يغرد على تويتر عن النجم محمد صلاح لأنه يعتبر رمزا للكفاح والوصول للأحلام وقدوة لكل الشباب، وأطالب كل الشباب بأنها تكافح مش شرط تبقى زى محمد صلاح لكن احلم واسعى لتحقيق حلمك.

وأضاف صلاح عبد الله خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامى عمرو الليثى على شاشة الحياة ، انه زمالكاوى أبا عن جد ، وابنته دنيا زمالكاوية زيه لكنه حزن أن شروق وجنى بناته أهلاوية، وأن أزواج بناته أهلوية.

وتابع صلاح أن جمهور الزمالك زعل منه بسبب تغريدة قال فيها " كلنا فينا عيوب وأنا عيبى إنى زمالكاوى"، قائلا: بس كنت زعلان جدا من حالة الزمالك وقتها.

وأردف صلاح عبد الله: قبل كده قال لو الزمالك مخدش بطولة إفريقيا هيبطل يشجع كورة.. وانا ضحكت عليهم لأنى فعلا مش بلعب كورة دلوقتى، كما أنه مش متعصب في الكورة و بيشجع الأعلى لما بيلعب باسم مصر، وانه بيشجع المنتخب بجنون .
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