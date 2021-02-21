صورة نادرة من حفل عيد ميلاده.. فريد شوقي برفقة فنانات الزمن الجميل

نشرت ناهد السباعي صورة جديدة عبر خاصية "استوري" علي حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





الصورة من حفل عيد ميلاد جدها فريد شوقي, ويظهر فيها الفنان الراحل وحوله الفنانات " مديحة يسري , شادية ’, كوكا , فاتن حمامة ونعيمة عاكف. وتقف الفنانة الراحلة هدي سلطان حزينة في الصورة بمفردها.













وشاركت ناهد السباعي مؤخرًا في ‫مسلسل "النهاية" من بطولة يوسف الشريف، درة، عمرو عبدالجليل، ياسمين علي، لقاء الخميسي، سهر الصايغ، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد سامي.





وتدور أحداث مسلسل النهاية في عام 2120 حول مهندس يحاول مقاومة سيطرة التكنولوجيا على حياة البشر، لكن محاولاته تقوده إلى مواجهات خطيرة خاصة مع ظهور رجل آلي مستنسخ منه.