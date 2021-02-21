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أخبار العالم

إيران تتهم الغرب بـ النفاق.. ظريف: أين أنتم من ترسانة إسرائيل النووية؟

الأحد 21/فبراير/2021 - 06:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف القوى الغربية بالنفاق بعد تقارير عن قيام إسرائيل بتوسيع مصنع اليورانيوم المستخدم في تصنيع الأسلحة.

في تغريدة يوم السبت، أشار ظريف إلى تقارير إعلامية عن أعمال جديدة قيد التنفيذ في منشأة ديمونة في صحراء النقب - والتي تخصب المواد الانشطارية لترسانة إسرائيل النووية غير الرسمية ولكنها معترف بها على نطاق واسع.

وسأل ظريف الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة الأطراف الغربية المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع إيران - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - ما إذا كانوا قلقين قليلًا بشأن هذا التطور.

وقال:"إسائيل توسع ديمونة، مصنع القنابل النووية الوحيد في المنطقة. هل تشعرون بالقلق الشديد؟ قلقون؟ قليلًا؟هل تهتمون بالتعليق؟ كنت أعتقد ذلك".

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طالبت ما يسمى بـ E3 - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - والولايات المتحدة إيران بوقف تخصيب اليورانيوم. في يناير، استأنف مصنع فوردو الإيراني تكرير اليورانيوم لتركيز 20 في المائة من نظائر اليورانيوم -235 بمعدل نصف كيلو في اليوم. هذه الدرجة من النقاء هي أقل بكثير من مستوى 90 في المائة المطلوب للأسلحة النووية، ولكنها أعلى من المستخدمة في معظم المفاعلات النووية.

وحذروا طهران من التحركات لمنع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي، ما لم تحترم جميع الأطراف الأخرى التزاماتها بموجب الاتفاقية. لم تعد واشنطن إلى الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018 - لإعادة فرض العقوبات على صادرات النفط الإيرانية التي تم رفعها بموجب الاتفاق.

هاجم ظريف الأسبوع الماضي مجموعة E3 لدعوتها إيران للعودة إلى الصفقة دون التزام مماثل من الولايات المتحدة. لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال يوم الخميس إن واشنطن مستعدة "للحضور" إذا رتبت الأطراف المتبقية - بما في ذلك روسيا والصين والاتحاد الأوروبي - قمة.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حذر الولايات المتحدة يوم الجمعة من أن إحياء خطة العمل المشتركة الشاملة "سيمهد الطريق لإيران لترسانة نووية".

تشير التقديرات إلى أن لدى إسرائيل ما بين 80 و400 سلاح نووي في ترسانتها السرية - على الرغم من أنها لم تختبر مثل هذا الجهاز على أراضيها. تخلت إيران علنًا باستمرار عن تطوير الأسلحة النووية تماشيًا مع فتوى قديمة أصدرها المرشد علي خامنئي.
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