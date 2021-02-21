بعد تعاونهما في الحاج متولي .. رانيا يوسف تنضم إلى مصطفى شعبان في عش الدبابير

تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، أمام الفنان مصطفى شعبان، و المقرر عرضه في رمضان المقبل.



المسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.



