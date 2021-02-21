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فن

بعد تعاونهما في الحاج متولي .. رانيا يوسف تنضم إلى مصطفى شعبان في عش الدبابير

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
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شروق إبراهيم
تعاقدت الفنانة رانيا يوسف على المشاركة في مسلسل "عش الدبابير"، أمام الفنان مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وتدور أحداثه في إطار الإثارة والتشويق.

وتعاون الثنائي رانيا يوسف ومصطفى شعبان يعيد إلى الأذهان تقديمهما مطلع الألفية المسسل الشهير عائلة الحاج متولي، من بطولة النجم نور الشريف.

ويناقش المسلسل مشاكل تعدد الزوجات ومشاكل الرجل الشرقي مع مشكلة تعدد الزوجات، ونال شهرة واسعة في مصر والدول العربية.
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