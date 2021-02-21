ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحلقة 20 من مسلسل في بيتنا روبوت يتصدر تريند جوجل

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:24 ص
مسلسل في بيتنا روبرت
مسلسل في بيتنا روبرت
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة الـ 20 من مسلسل " في بيتنا روبوت" مؤشرات البحث بـ جوجل وهي الحلقة الأخيرة من المسلسل الذي حقق نسب مشاهدات عالية على مدار الأسابيع الماضية. 

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت حول  شاب يُدعى يوسف عمل على مشروع تصنيع إنسان آلي بذكاء اصطناعي، وحينما ينجح في تصنيع النموذجين زومبا ولذيذ، سرعان ما تنقلب حياته وحياة عائلته رأسا على عقب.

مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف وعمرو وهبه وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمهور يبحث عن مسلسل في بيتنا روبوت

ليلي أحمد زاهر تتألق في "في بيتنا روبرت"

مسلسل في بيتنا روبوت تريند رقم 1 على اليوتيوب

فريق عمل في بيتنا روبوت ضيوف منى الشاذلي

أبطال مسلسل في بيتنا روبوت ضيوف معكم منى الشاذلي.. غدا

لقيت الطبطبة.. هشام جمال لـ متابعيه: قولولنا أغنية دويتو نغنيها أنا وليلى

ترشيحاتنا

إيران تتهم الغرب بـ النفاق.. ظريف: أين أنتم من ترسانة إسرائيل النووية؟

طبيب الزمالك يفجر مفاجأة بشأن إصابة حازم إمام

فيديوجراف | بعد الهجوم عليها.. مذيعة تأكل التورتة بفمها على الهواء

ما حكم ترك صلاة الفجر عمدا أو بسبب النوم .. الإفتاء ترد

تجديد عقد ساسي للزمالك بـ التيشرتات.. الجماهير تفكر في حل أزمات أنديتها

كيلو الفراخ البلدى بـ 36 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصيلة السرقة «فكة» .. مسنة 77 عاما تواجه لصا بـ عكاز وتجبره على الفرار .. شاهد

هل لحوم الدجاج تنقل إنفلونزا الطيور الجديدة إلى البشر .. والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

وقع في الفخ .. شاهد امرأة تكشف خيانة زوجها من خلال صورتين