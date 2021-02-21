إيناس عبد الدايم: نحن الجيل الذى استمتع بإنجازات ثروت عكاشة

قالت إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة شخصية فريدة جدا، وأنها من الجيل الذي استفاد من إنجازات هذا الرجل العملاق فى كل الإنجازات والمنشآت الثقافية التى لها الفضل علينا جميعًا.





وأضافت إيناس عبد الدايم، خلال حوارها ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن اليوم بفضل ثروت عكاشة هناك أجيال كثيرة متنوعة فى الثقافة والفنون، ونحن الجيل الذى استمتع بكل هذا الإنجاز.





و أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفالات بمئوية الدكتور ثروت عكاشة أحد أهم رواد الثقافة المصرية ووزيرها الأسبق، والتي تتواصل طوال العام الجارى، واستهلت بحفل لأوركسترا القاهرة السيمفونى اقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس.





وقالت إيناس عبد الدايم، إن الراحل الدكتور ثروت عكاشة فارس الثقافة يمثل وجها جميلا لمصر وعبقرية خالدة اعادت صياغة وجدان المصريين، باعتباره أحد أهم رواد الثقافة في العصر الحديث والذى ستظل انجازاته علامات مضيئة فى تاريخ الإبداع.





وتابعت: فهو من ادرك بعمق أهمية الابداع في استكمال بناء الحضارة فحرص على تاسيس كثير من الهيئات التنويرية مثل المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب (المجلس الأعلى للثقافة حاليا)، الهيئة العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، أكاديمية الفنون بمعاهدها الفنية المتخصصة، وأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني وفرق الموسيقي العربية، السيرك القومي ومسرح العرائس، كما أنشأ قاعة سيد درويش.





وأضافت: كما وجه اهتمامه للآثار المصرية حيث وضع الأساس لمجموعة متاحف هي من أعظم المتاحف للآن، كما بدأ تقديم عروض الصوت والضوء وكان له دور وطني بارز من خلال إقناع المؤسسات الدولية في العمل على إنقاذ معبدي فيلة وأبوسمبل والآثار المصرية في النوبة حفاظًا عليها من الضياع أثناء بناء السد العالي.





وتابعت أن الراحل الدكتور ثروت عكاشة قصة ابداع جديرة بالتأمل خاصة وانه لم يكن احد ابطال ثورة يوليو ويجيد فقط التعامل مع السلاح والخطط الحربية وإنما مفكر موسوعي، ومبدع موسيقي وفنان تشكيلي وأديب مفوه، وجميعها جعلته واحدًا من أهم مشاعل التنوير عبر تاريخنا المصري العريق هذا الى جانب الوقار والإنسانية والقدرة على القيادة وعمق الرؤية.





واسترسلت : فقد شاءت الأقدار أن يحمل على عاتقه إعادة تشكيل وعى المجتمع بعد يوليو 1952 وبناء شخصيات قادرة على ادراك أهمية الفكر والفن فى تاسيس وطن جديد ولذلك عمل على إرساء دعائم السياسات الثقافية ذات المنهجية الواضحة ونجح في صنع استراتيجيات تكاملية ادت لنهضة ابداعية عظيمة.



