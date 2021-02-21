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البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:43 ص
الاسطول المصري والاسباني
الاسطول المصري والاسباني
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا تحت عنوان "القوات المسلحة المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريًا بنطاق الأسطول الجنوبي"، حيث نفذت القوات البحرية المصـرية والإسبانية تدريبًا بحريًا عابرًا، باشتراك الفرقاطة المصـرية (شرم الشيخ) مع الفرقاطة الإسبانية (ESPS Reina Sofia)، في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة، منها تدريبات تخصصية لصالح فرض المراقبة على السفن المشتبه فيها وإجراءات الأمن البحري، وتشكيلات الإبحار المختلفة، التي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشتركة على تنفيذ مهامها بدقة وإتقان، وتنفيذ تمارين المواصلات الليلية، بجانب تمارين تبادل هبوط الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية. 

ويُعد هذا التدريب الثاني من نوعه خلال فترةٍ زمنية وجيزة، بالاشتراك مع القوات البحرية الإسبانية، التي تتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، ما يعكس أهمية تلك التدريبات المشتركة في توطيد العلاقات الثنائية (المصرية/الإسبانية) وتعزيز آفاق التعاون العسكري بين البلدين، ما يساهم بشكلٍ فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. 
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القوات المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا بحريًا عابرًا بالبحر الأحمر

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