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رياضة

محمد الدماطي: ثقتي بلا حدود في قدرات لاعبي الأهلي أمام سيمبا التنزاني

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:08 ص
محمد الدماطي
محمد الدماطي
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عبد الحكيم أبو علم
أكد محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة في تنزانيا، أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية داخل فندق الإقامة بدار السلام.

وقال الدماطي، إن هناك التزاما تاما من الجميع بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة الجميع، في ظل التعليمات الطبية التي حصل عليها الجميع قبل مغادرة القاهرة.

وأضاف أنه يثق بشكل كامل في إصرار اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة سيمبا التنزاني المقبلة، من أجل قطع خطوة مهمة في مشوار حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائى بدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد الدماطي، بالجهود الكبيرة المبذولة من قبل محمد جابر أبو الوفا، السفير المصري في تنزانيا، وطاقم السفارة مع البعثة، وذلك منذ اللحظة الأولى لوصول البعثة إلى دار السلام، مضيفا أن السفير وطاقم السفارة المصرية قاموا بجهود كبيرة مع بعثة الأهلي، بداية من تسهيل إجراءات خروج البعثة من مطار دار السلام، وصولًا إلى تسكين البعثة في مقر إقامتها، بالإضافة إلى تقديم كافة سبل المساندة، مؤكدًا أن وجود السفير المصري في مران الفريق اليوم يُثمن الجهود الكبيرة المبذولة مع بعثة فريق الكرة منذ الوصول إلى تنزانيا.

وأوضح أنه كان على تواصل مستمر مع السفير المصري قبل السفر إلى تنزانيا من أجل تنسيق كل الأمور المتعلقة بالرحلة، مشددًا على أن طاقم السفارة المصرية موجود بشكل دائم داخل مقر إقامة البعثة، وأيضا يتابع التدريبات اليومية من أجل تدعيم البعثة وتقديم كل التسهيلات لها. 

ويلتقي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني عصر الثلاثاء القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأهلي يتصدر مجموعته بعد الفوز في الجولة الأولى على المريخ السوداني بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين الثلاثاء الماضي على استاد القاهرة الدولي.
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