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برلمان

هالة زايد أمام صحة النواب اليوم لمناقشة بيانها أمام البرلمان

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:08 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة امام البرلمان
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ماجدة بدوى
تشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الذي تم إلقاؤه أمام مجلس النواب، في ضوء مواصلة المجلس لدوره الرقابي على حكومة المهندس مصطفى مدبولي بعد رصد عدد من الملاحظات والتقصير على أداء الحكومة مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني. 

وقال الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، خلال عرض بيانها أمام مجلس النواب قبل ايام، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لوضع حلولا لمواجهة التحديات، التي تواجه المنظومة الصحية على مدار عقود مضت، وأنه أصبح لمصر اكتفاء ذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال والطعوم وألبان الأطفال، موضحة أن مصر تتمتع باكتفاء ذاتي بنسبة ١٠٠٪ من الأنسولين بكل أنواعه، و٦٠٪ من أدوية الأورام، من خلال التصنيع المحلي، بالإضافة إلى الاكتفاء من الطعوم التي كانت بها أزمة عالمية، وتم حلها على الصعيد المحلي، كما أكدت أهمية الدور الرقابي على المستشفيات والمعامل لمتابعة استغلال تلك الأدوية والمستلزمات المتوفرة والتغلب على وجود أي أزمات. 

وأشارت زايد، إلى ميكنة مخازن وزارة الصحة الرئيسية بنظام تشغيل المصانع المصرية بهدف مراقبة الدواء من المصنع إلى المخزن وصولًا لمنافذ التوزيع والبيع، ضمن استراتيجية الإصلاح والرقابة لأى مشكلة قد تواجه سوق الدواء ونقصه، مؤكدة أن هناك مخزونا كافيا من الادوية، والمستلزمات الطبية كالقساطر والدعامات وفلاتر الكُلى وغيرها، بالإضافة إلى أن الوزارة انتهجت إستراتيجية طموحة بزيادة أعداد التمريض والفرق الطبية في المحافظات الحدودية ونجحت في توفير العدد الكافى بأغلب تلك الوحدات.
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