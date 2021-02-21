ارحمونا.. مؤلف مسلسل ابنة السفير يوجه رسالة نارية للجمهور

تعرض صناع مسلسل ابنة السفير لهجوم شديد منذ انفصال الممثلة التركية نسليهان اتاغول عن العمل بسبب مرورها بوعكة صحية، وانضمام بدلا منها توبا بويوكوستون.





وخرج أحد المؤلفين المشاركين في كتابة المسلسل برسالة نارية إلى الجمهور قائلا: "نحت ترى وتعلم أن الجميع ينتظرون منا قصة جيدة بحماس كبير ونعمل بجدية من أجل جمهور".





وأضاف: "يا أصدقاء ما تكتبونه يكون مسيئا للغاية لو كنتم تعرفون أي نوع من الظروف نعمل".





وتابع: "هناك 3 ممثلين غادروا العمل وهناك أيضا عشرات الصفحات ذهبت لى سلة المهملات أنتم تحكمون دون معرفة الحقيقة.. لذلك ارحمونا".





وشهدت أحداث الحلقة الجديدة من المسلسل اكتشاف سلطان "انجين اكيورك" ان ابنته ملك تعاني من حالة نفسية سيئة ادت الى تساقط شعرها، وذلك بعدما تلتفت نور " توبا بويوكوستون" الى هذا الامر.





وسبق وصرحت توبا بويوكوستن انها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: مسلسل العشق الاسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة اجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا لذلك التناسق مع انجين رائع".





قصة مسلسل ابنة السفير



