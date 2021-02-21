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أخبار العالم

برعاية الشيخ خليفة بن زايد.. انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" في الإمارات

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:22 ص
انطلاق معرضي آيدكس
انطلاق معرضي "آيدكس ونافدكس 2021" في الإمارات
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قسم الخارجي
أفادت وسائل الإعلام الإماراتية بانطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021، اليوم الأحد، تحت رعاية رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة. 

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 25 فبراير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 900 شركة و5 دول جديدة.  

ويستعرض معرضا "آيدكس" ونافكس" 2021 أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

ويأتي انطلاق فعاليات المعرضين تزامنا مع اليوبيل الذهبي للدولة وهي المناسبة التي تتوج نصف قرن من العطاء والبناء والتنمية والإنجازات على مختلف الأصعدة، والتي كفلت للإمارات مكانتها الدولية المرموقة.
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