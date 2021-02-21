بتكلفة 38 مليون جنيه.. محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير شارع فريد ندا ببنها.. صور

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال رصف شارع فريد ندا بتكلفة 38 مليون جنيه، وذلك في إطار ما تقوم به المحافظة من تطوير لطريق كورنيش النيل بمدينة بنها بالتزامن مع تطوير الشوارع الرئيسية الأخرى التى تتضمن شارعي فريد ندا ومسجد ناصر وشارع 8 وطريق مساكن طابا وميادنى كاميليا وأبور الثلج.







وقال المحافظ إنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى مشيرا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى تصل إلى ٢٢ مليون جنيه، حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها الرياضي وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.



وشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية.



وكان محافظ القليوبية قد أجرى جولة فى وقت سابق لمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التى تمت بالشارع قبيل رصفه وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات امام المواطنين وذلك في إطار جهود القليوبية للارتقاء بالمظهر الحضاري بمدينة بنها عاصمة القليوبية.



وتابع المحافظ أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها والذى تم البدء فى رصفه وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة بنها.