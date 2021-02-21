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محافظات

اليوم .. قطع المياه عن مدينة قليوب 5 ساعات

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:10 ص
قطع المياه
قطع المياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية قطع المياه عن مركز ومدينة قليوب اليوم الأحد من الساعه 10 صباحا حتى 3 عصرا وذلك لإجراء أعمال ربط للمرحله الثانية بمحطة المياه المرشحة بكوم أشفين.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ولحين عودة المياه مرة أخرى. 

من ناحية أخرى أعلن اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية قيام الأجهزة التنفيذية بالحي بعدة حملات موسعة للنظافة ورفع التراكمات بمختلف مناطق الحى.

وقال علام ان الحملات شملت مناطق شارع التوحيد وأحمد عرابي، وغرب السكة الحديد، ومحيط مدارس السيدة عائشة، والمركز الطبى ومنشية عبدالمنعم رياض وعلي بسيوني وشارع ١٣٥و شارع المطاحن.

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