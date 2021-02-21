ميادين رماية نادي الصيد تستضيف تدريبات عدد من المنتخبات استعدادًا لكأس العالم للرماية

تستضيف ميادين الرماية بنادي الصيد الرياضي فرع 6 أكتوبر تدريبات لاعبي منتخب مصر، وعدد من لاعبي المنتخبات العربية والأجنبية؛ استعدادًا لمنافسات بطولة كأس العالم للرماية "خرطوش" التى تستضيفها مصر فى الفترة من 22 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل بمشاركة 32 دولة.





جاء ذلك فى ضوء الاستطلاع لميادين الرماية الخاصة بالبطولة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة المنظمة ومجموعة من المعنيين بنادي الصيد لمتابعة التدريبات القائمة، وإنهاء كافة الاستعدادات المتعلقة بإقامة البطولة من حيث تجهيزات الملاعب والأماكن المخصصة للاعبين والضيوف فى ظل تطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





ويتنافس اللاعبون المشاركون بالبطولة فى مسابقات الرماية خرطوش "الاسكيت والتراب"، من خلال مسابقات فردى، وفرق رجال، وفرق سيدات، ومختلط، ويشارك المنتخب المصري فى البطولة بكل من "أحمد توحيد زاهر، عبد العزيز محيلبة، أحمد قمر، مصطفى حنيش، إسلام أبو بكر، ماجى عشماوى، نوريهان فوزان، نادين أيمن، سحر طلعت مصطفى، مريم طارق" فى مسابقة التراب .



