طرق مذهلة لاكتشاف جودة الأطعمة

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جودة الدجاج

ويعد اللون أيضًا أمرًا مهمًا للغاية يجب الانتباه إليه، فإذا كان مصفرًا فقد يكون الدجاج مخزن منذ فترة.







وفى النهاية يجب أن تكون صدور الدجاج النيئة وردية اللون وألا تكون طرية للغاية.

الجبن





العسل

الكريمة الحامضة

الخضراوات المجمدة والتوت والفواكه

السمك





أعشاب

الأيس كريم