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مرأة

يهدد حياتك.. احذر تناول الجبن عالية الدسم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:00 م
اضرار الدهن النباتي
اضرار الدهن النباتي بالجبن
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نهى هجرس
يفضل العديد من الأشخاص تناول الجبن بجميع أنواعها على مدار اليوم، وعند تناول الوجبات الخفيفة، ولكن البعض يخاف منها بسبب السمنة، كما انها يمكن ان تسبب أمراض القلب.

تحتوي الأجبان عالية الدسم مثل الجبن الأزرق والجبن البري والشيدر على كميات صغيرة من حمض اللينوليك المترافق (CLA) ، واقترح أن CLA قد يساعد في الوقاية من السمنة وأمراض القلب وتقليل الالتهاب، ويحتوي الجبن (ومنتجات الألبان الأخرى عالية الدسم ، مثل الحليب كامل الدسم والزبدة) من الحيوانات التي تتغذى على الأعشاب بنسبة 100 في المائة على المزيد من CLA.

لا تحتوي دهون الألبان فقط على CLA ، يبدو أن منتجات الألبان كاملة الدسم توفر تغذية أكبر ولها خصائص مضادة للالتهابات.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن بعض منتجات الجبن الدهن بالسوق المحلي مصنوعة من مكونات الجبن المصنعة من الزيوت النباتية لقلة تكلفتها ، موضحة أن مكونات الجبن لا تحتوي على جبن طبيعي.

وأشارت الهيئة العامة للغذاء والدواء إلى أن منتجات الجبن الدسم مصنوعة من الجبن المطبوخ وغيرها من الأجبان المطبوخة (قليلة جدًا في السوق المحلي) ، وأضافت أنه يمكن للمستهلك التعرف على نوع الجبن ومكوناته من الملصق الخاص به

وتأثير الجبن المرتكز على زيت بذور اللفت (دهون الحليب المستبدلة بزيت بذور اللفت) على تركيزات الدهون الكلية في الدم والبروتين الدهني وضغط الدم فيما يتعلق بالجبن العادي الذي يحتوي على دهون الحليب في الأشخاص الذين يعانون من مصل مرتفع قليلًا إلى معتدل تركيز الكوليسترول.

وبعض الأشخاص يستخدموا الزيت نباتي الدهن في تصنيع الجبن مما يسبب العديد من الأمراض، ويؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

المصدر nature




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