سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تارت الجبن





مقادير تارت الجبن

2 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب شبت اخضرمفروم

ربع كوب زعتر اخضر مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب و ربع ماء فاتر





الحشو:

نصف كوب جبن شيدر

نصف كوب جبن موزريلا

2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان

2 ملعقة كبيرة زبدة لينة





اِقرأ أيضا..





طريقة تحضير تارت الجبن





-انخلي الدقيق والملح، ضعيه في محضرة الطعام، اضيفي الخميرة، الزيت،الزعتر، الشبت ،شغلي الى ان تختلط المكونات ،اضيفي الماء بالتدريج لتصبح لديك عجينة لينة،ضعي العجينة في طبق مرشوش بالزيت غطي العجينة بالنايلون اتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.





- سخني الفرن لدرجة 180م ،احضري قوالب تارت صغيرة،ادهني القوالب بالزيت.





- افردي العجينة على سطح رخامي مرشوش بالدقيق،قطعيها بقطاعة مقاس 1,5بوصة ، وبطني بها القوالب بحيث تغطي القاع والجوانب وترتفع الى الجوانب،اتركيها ترتاح قليلا.





- الحشو: في طبق عميق ضعي الشيدر، الموزريلا،البارميزان،الزبدة، الاوريغانو،قلبي لتختلط الاجبان ببغضها.





- وزعي الحشو في قوالب التارت،ادخليها الفرن لمدة15 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.