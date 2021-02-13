ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل تارت الجبن

السبت 13/فبراير/2021 - 09:01 ص
طريقة عمل تارت الجبن
طريقة عمل تارت الجبن
Advertisements
هاجر هانئ
تارت الجبن من المعجنات اللذيذة والشهية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها بأسهل الخطوات وتقديمها لأفراد أسرتك، فقدمت الشيف منال العالم طريقة عمل تارت الجبن فيما يلي...

مقادير تارت الجبن
 2 كوب دقيق
1 ملعقة كبيرة خميرة
ربع كوب زيت زيتون
ربع كوب شبت اخضرمفروم
ربع  كوب زعتر اخضر مفروم
نصف  ملعقة صغيرة ملح
 كوب و ربع ماء فاتر

الحشو:
نصف كوب جبن شيدر
نصف كوب جبن موزريلا
2 ملعقة كبيرة جبن بارميزان
2 ملعقة كبيرة زبدة لينة

اِقرأ أيضا..

طريقة تحضير تارت الجبن

-انخلي الدقيق والملح، ضعيه في محضرة الطعام، اضيفي الخميرة، الزيت،الزعتر، الشبت ،شغلي الى ان تختلط المكونات ،اضيفي الماء بالتدريج لتصبح لديك عجينة لينة،ضعي العجينة في طبق مرشوش بالزيت غطي العجينة بالنايلون اتركيها لترتاح لمدة 30 دقيقة.

- سخني الفرن لدرجة 180م ،احضري قوالب تارت صغيرة،ادهني القوالب بالزيت.

- افردي العجينة على سطح رخامي مرشوش بالدقيق،قطعيها بقطاعة مقاس 1,5بوصة ، وبطني بها القوالب بحيث تغطي القاع والجوانب وترتفع الى الجوانب،اتركيها ترتاح قليلا.

- الحشو: في طبق عميق ضعي الشيدر، الموزريلا،البارميزان،الزبدة، الاوريغانو،قلبي لتختلط الاجبان ببغضها.

- وزعي الحشو في قوالب التارت،ادخليها الفرن لمدة15 دقيقة لتصبح ذهبية اللون.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لذيذة و شهية.. طريقة عمل خلية النحل بالجبنة

زي المحلات.. طريقة عمل البيتزا الإيطالي بالتفصيل

بوصفة المطاعم.. طريقة عمل بيتزا باللحمة في المنزل

بالجبن والمشروم .. طريقة عمل اللازانيا بأسهل الخطوات

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل البيتزا

5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

ترشيحاتنا

في عيد ميلاد رولا محمود.. اختفت قبل أشهر في لندن وترجيحات حول وفاتها

منعت دخول البشر وسمحت للإبل بالمرور.. دولة عربية تصدر قرارا عاجلا بسبب كورونا

نشرة الـ توك شو.. المفتي معلقا على قضية سيدة المحلة: يجب أن تظل حبيسة القضاء.. الخارجية تستنكر التصريحات التركية.. وحقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب

فضيحة بتل أبيب.. الكشف عن تفاصيل بيع إسرائيليين أسلحة لدولة معادية لأمريكا

إدارة بايدن تتمسك بقرار ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على النبيذ

وزير التعليم يعلن قراراته النهائية بشأن مصير الدراسة والامتحانات.. غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كراكون في الشارع.. نيسان تطرح كارفان به مكتب متنقل للعمل عن بعد بسبب كورونا

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر